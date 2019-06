Welschbillig : Puppenbühne entführt Gäste in den Märchenwald

Welschbillig Der Puppenpalast gastiert am Mittwoch, 26. Juni, im Gemeindesaal in Welschbillig. Die Vorstellung beginnt um 17 Uhr. Darin erleben der Kasper und seine Freunde neue Abenteuer im Märchenwald. Rotkäppchen in neuer Inszenierung mit farbenprächtigen Kulissen und Lichteffekten trifft auf den Kasper.

Das Krokodil und der Rabe Carlos sind ebenfalls dabei.

Das Märchen in fünf Akten ist geeignet für Kinder ab zwei Jahren, die Aufführung dauert etwa eine Stunde und lädt die Gäste zum Mitmachen ein. Der Puppenpalast ist bekannt für seine farbenfrohen Kulissen und die Bühne in Form einer alten Ritterburg. Er gehört zu den größten reisenden Puppenbühnen Deutschlands.