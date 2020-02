Kurse : Qi Gong für Einsteiger in Trier

Trier Der Gesundheitspark Trier bietet Qi Gong für Einsteiger als Tagesseminar an. Die Leitung am Samstag, 15. Februar, von 9.30 bis 15.30 Uhr im Ärztehaus, Engelstraße 31, hat Dieter Franke. Anmeldungen sind von 8 bis 12 Uhr unter Telefon 0651/4629864 möglich oder per E-Mail an info@gesundheitspark-trier.de



(red)