Gesundheit : Qi-Gong-Walking im Palastgarten Trier

Trier Erstmals bietet der Gesundheitspark Trier ein Qi-Gong-Walking an. Diese spezielle Gehtechnik gehört zu den „Yangsheng-Maßnahmen“. Beim Gehen werden alle Muskeln, Sehnen und Gelenke in harmonischem Zusammenspiel bewegt sowie Schulter- und Nackenmuskulatur entspannt.

Die langsame gleichmäßige Körperbewegung ordnet die Gedankenflut und lässt Herz und Geist langsam zur Ruhe kommen. Das Qi-Gong-Walking-Seminar findet am Samstag, 28. September, 9 Uhr, im Palastgarten Trier an der Wasserfontäne statt. Die Leitung hat Dieter Franke. Anmeldungen von 8 bis 12 Uhr unter 0651/4629864 oder per E-Mail info@gesundheitspark-trier.de