Engagement : QueerKopf-Preis geht an pro familia

Trier (red) QueerNet RLP, das Netzwerk von LSBTIQ (Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans-, Inter- und queere Menschen) in Rheinland-Pfalz, möchte zu seinem 15. Geburtstag den QueerKopf an den Landesverband pro familia Rheinland-Pfalz verleihen.QueerNet möchte dabei besonders Menschen hervorheben, die in den vergangenen Jahren Unterstützer waren.