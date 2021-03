„... darauf, Trier endlich mal wieder privat und jenseits von Arbeit zu besuchen. Schöne Stadt, nette Leute und gute Kneipen – wenn sie denn geöffnet sind.“

Quentin Saltzmann (30), Schaafheim/Südhessen, ist freiberuflicher Restaurator und in Trier immer wieder gefragt, wenn Verunreinigungen an historischen Gemäuern zu entfernen sind – so wie in dieser Woche Kerzenwachs-Reste an der Porta Nigra oder 2020 Graffiti auf römischem Ziegelmauerwerk nahe der Konstantin-Basilika. (rm.)