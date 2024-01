Blockierte Straßen Querstehende LKW auf der A1: Warum gibt es kein LKW-Fahrverbot bei Eis und Schnee?

Trier · Luxemburg hat am Mittwoch wegen der Extrem-Glätte ein LKW-Verbot verhängt. Was bringt ein solches Verbot? Und dürfen in Deutschland LKW bei Eis und Schnee fahren?

18.01.2024 , 16:51 Uhr

Auf der A1 ging am Donnerstag stundenlang nichts mehr. Querstehende LKW blockierten die Autobahn. Foto: Florian Blaes

Nichts ging mehr am Donnerstag auf der A1 zwischen Moseltal und Mehring: Weil sich auf der schneeglatten Fahrbahn mehrere LKW quergestellt hatten, kam der Verkehr komplett zum Erliegen.