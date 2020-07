Einzelhandel : Quint auf dem Weg zur Bio-Fleischerei

Theresia Sanktjohanser präsentiert vor der Markthalle in Kenn das neue Quint-Logo. Die neue Firmenphilosophie setzt auf Bio. Foto: Rainer Neubert

Kenn Das Familienunternehmen in Kenn verkauft seine ehemalige Zerlegehalle und investiert 1,5 Millionen Euro gemäß der neuen Firmenphilosophie.

Die massenhafte Verarbeitung von Rinder- und Schweinehälften aus konventionellen Zuchtfabriken gehört zwar zur Geschichte der 1928 gegründeten Firma Quint in Kenn. „Wir haben den Zerlegebetrieb aber schon vor zehn Jahren eingestellt“, sagt Theresia Sanktjohanser. Die Tochter des 1980 verstorbenen Willi Quint gehörte damals bereits zur Geschäftsführung und leitete auch den Edeka-Markt in Trier-Tarforst. Seit fünf Jahren ist die 50-Jährige alleinige Geschäftsführerin mit einem klaren Ziel: „Wir wollen die Umstellung von Quint auf Bio-Produkte weiter vorantreiben.“

Der „Marktplatz der Region“, ein kleiner Bio-Fachmarkt mit Produkten der eigenen Produktion und aus der ganzen Region in einem Teil des alten Zerlegebetriebs, war sechs Jahre lang Symbol für diese neue Ausrichtung der Geschäfte. Zum 31. Juli wird er schließen, weil das Gebäude mitsamt dem fast 11 000 Quadratmeter großen Grundstück verkauft worden ist (siehe Bericht oben). Die Bioland-, Bio- und auch noch konventionell produzierten Quint-Waren werden dann vor allem in den mittlerweile drei zur Quint-Firmengruppe gehörenden Trierer Edeka-Filialen Tarforst, Heiligkreuz und Feyen sowie im Wagen auf dem Wochenmarkt zu haben sein. Lediglich Abnehmer größerer Mengen wie Vereine oder Feuerwehren finden ab August noch wie gewohnt in Kenn eine Anlaufstelle, im Stammsitz, auf der anderen Seite der L 145.

Info Daten und Fakten zur Firma Quint Im Jahr 1928 hat Matthias Quint die Metzgerei Carl Kerpen in Ruwer übernommen. Unter seinem Sohn Willi wuchs das Unternehmen, so dass in den 60er Jahren der Sitz des Familienbetriebs nach Kenn verlegt wurde. Nach dem Tod des Seniorchefs 1980 stellte die Familie einen Geschäftsführer ein, der für die Entwicklung zum Schlacht- und Zerlegebetrieb verantwortlich zeichnete. Unter seiner Ägide wurde 1992 ein neuer Zerlegebetrieb gebaut. Der geplante Bau eines neuen Schlachthofs scheiterte an Folgen der BSE-Krise. Seit 18 Jahren leitet Theresia Sanktjohanser den Familienbetrieb. Unter ihrer Führung hat sich der Betrieb das Thema Nachhaltigkeit groß auf die Fahne geschrieben. 2011 erhielt der Betrieb den Umweltpreis des Landes Rheinland-Pfalz. Seit 2013 produziert Quint Food für die Marke Bioland. „Willi´s Bio Fleischerei“ ist seit 2016 auf dem Markt. Zur Firmengruppe Quint gehören auch die Edeka-Märkte in Trier-Tarforst, Heiligkreuz und Feyen.

„Der Verkauf von Werk II an die Firma Artemis ist kein Notverkauf wegen der Corona-Pandemie“, versichert Geschäftsführerin Sanktjohanser und widerspricht damit Gerüchten. „Alles war geplant.“ Mit dem Tochter-Unternehmen des Tiernahrungsherstellers VetConcept, das dort einen regionalen Wildzerlegebetrieb aufbauen will, sei ein idealer Partner gefunden worden, um Quint und seine Firmenphilosophie voranzubringen. Wie die künftige Zusammenarbeit aussehen könne, werde derzeit diskutiert. Eine Erweiterung der Angebotspalette um Wildprodukte liegt auf der Hand.

„Wir freuen uns, dass wir einen naturnahen und authentischen Partner gefunden haben“, sagt die Firmenchefin. Den Erlös aus dem Verkauf von Grundstück und Gebäude verrät sie nur in Andeutungen. „Wir werden in den nächsten Monaten 1,5 Millionen Euro in den eigenen Produktionsbetrieb und die weitere Umstellung auf Bio investieren.“ An dem verbleibenden Werk I, in dem auch die Verwaltung ihren Sitz hat, wird vor allem das neue Logo des Unternehmens den weiteren Wandel von Quint anzeigen: Schwarz und in der Typografie dem Firmenschriftzug in den Gründerjahren angenähert.

„Seit Juni sind wir bei Rindfleisch zu 100 Prozent Bio“, macht Sanktjohanser die Richtung deutlich. „Wir können unseren Kunden sagen, welcher Landwirt das Tier gezüchtet und gemästet hat. Die Wertschöpfungskette ist zu 100 Prozent transparent, regional vom Respekt zum Tier und zur Natur geprägt.“ Das sei auch im Sinne ihres Vaters, der das Unternehmen in zweiter Generation geleitet und deutlich vergrößert hatte. „Auch wenn von Tierwohl oder Nachhaltigkeit damals noch nicht gesprochen worden ist.“ Die Bio-Fleischerei der Firma Quint – „Willi’s“ – trägt auch deshalb dessen Namen.

Der Verkauf des ehemaligen Zerlegebetriebs und die Schließung des Markt-Ladens in Kenn hätten keine negativen Folgen für die 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, versichert Theresia Sanktjohanser. „Die beiden unmittelbar betroffenen Mitarbeiter werden in unseren anderen Märkten gebraucht.“ Fachkräfte im Lebensmittelbereich, das machte sie in ihrer Funktion als Präsidentin des Handelsverbands Trier auch in der Diskussion um den neuen Globus-Markt mehrfach deutlich, seien zudem immer begehrt. Auch Quint sei auf der Suche.

Am Erfolg ihres Bio-Konzepts hat die 50-Jährige keine Zweifel. „Wir wollen die wirkliche Regionalität mit ökologischem Hintergrund.“ Immer mehr Kunden seien bereit, dafür einen höheren Preis zu zahlen. Rindfleisch mit Bioland-Siegel von Quint ist zehn bis 20 Prozent teurer als konventionell produzierte Ware. Bei Schweinefleisch beträgt der Aufschlag sogar 40 bis 50 Prozent. Denn nur noch wenige Mastbetriebe in Rheinland-Pfalz produzieren nach den strengen Bioland-Kriterien.

Bis zum 31. Juli gibt es in der Markthalle in Kenn noch Bio-Produkte aus der Region. Der Abverkauf hat bereits begonnen. Foto: Rainer Neubert