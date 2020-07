Einzelhandel : Quint auf dem Weg zur Bio-Fleischerei

Kenn Das Familienunternehmen in Kenn verkauft seine ehemalige Zerlegehalle und investiert 1,5 Millionen Euro gemäß der neuen Firmenphilosophie.

Im Jahr 1928 hat Matthias Quint die Metzgerei Carl Kerpen in Ruwer übernommen. Unter seinem Sohn Willi wuchs das Unternehmen, so dass in den 60er Jahren der Sitz des Familienbetriebs nach Kenn verlegt wurde. Nach dem Tod des Seniorchefs 1980 stellte die Familie einen Geschäftsführer ein, der für die Entwicklung zum Schlacht- und Zerlegebetrieb verantwortlich zeichnete. Unter seiner Ägide wurde 1992 ein neuer Zerlegebetrieb gebaut. Der geplante Bau eines neuen Schlachthofs scheiterte an Folgen der BSE-Krise. Seit 18 Jahren leitet Theresia Sanktjohanser den Familienbetrieb. Unter ihrer Führung hat sich der Betrieb das Thema Nachhaltigkeit groß auf die Fahne geschrieben. 2011 erhielt der Betrieb den Umweltpreis des Landes Rheinland-Pfalz. Seit 2013 produziert Quint Food für die Marke Bioland. „Willi´s Bio Fleischerei“ ist seit 2016 auf dem Markt. Zur Firmengruppe Quint gehören auch die Edeka-Märkte in Trier-Tarforst, Heiligkreuz und Feyen.

„Wir freuen uns, dass wir einen naturnahen und authentischen Partner gefunden haben“, sagt die Firmenchefin. Den Erlös aus dem Verkauf von Grundstück und Gebäude verrät sie nur in Andeutungen. „Wir werden in den nächsten Monaten 1,5 Millionen Euro in den eigenen Produktionsbetrieb und die weitere Umstellung auf Bio investieren.“ An dem verbleibenden Werk I, in dem auch die Verwaltung ihren Sitz hat, wird vor allem das neue Logo des Unternehmens den weiteren Wandel von Quint anzeigen: Schwarz und in der Typografie dem Firmenschriftzug in den Gründerjahren angenähert.