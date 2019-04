später lesen Baustelle Halbseitige Sperrung in der Quinter Straße Teilen

Wegen Schäden an der Bausubstanz sind im Auftrag der Deutschen Bahn ab Montag, 6. Mai, Instandsetzungsarbeiten an einer Eisenbahnbrücke in Ehrang/Quint geplant. Das hat die Stadtverwaltung Trier mitgeteilt. red