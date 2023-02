Serie „Der beste Italiener Triers“ : Im Quo Vadis ist gutes Essen Familiensache

Die Familie Cali vor ihrem Restaurant Quo Vadis in der Neustraße Triers (von Links: Alfio Cali, Marcello Cali, Geeta Reda, Luca Cali, Laura Cali, Bregitti Cali und Francesco Cali) Foto: Moritz Huhn

Trier In unserer neuen Reihe „Der beste Italiener Triers“ stellen wir die beliebtesten italienischen Restaurants der Stadt vor. Sie wurden von unseren Lesern nominiert. Wer zaubert in der Küche und welche Spezialitäten zeichnen den Italiener aus? Den Anfang macht das Restaurant Quo Vadis von Familie Cali.

Von Moritz Huhn

In einem urigen Ambiente kann man neben klassischer Pizza und Pasta edle Trüffel- und Fleischgerichte genießen. Bereits seit 2002 versorgt die Familie Cali die Trierer mit den feinsten Spezialitäten der italienischen Küche. Inhaber und Familienoberhaupt ist Alfio Cali. Der 74-Jährige führt zusammen mit seinen Söhnen Marcello (Küchenchef) und Luca (Service Chef) das beliebte Restaurant in der Neustraße. Ein wahres Familienunternehmen.

Das es in einer Familie auch mal kracht, kennt jeder. „Wenn es stressig wird, kann es schon mal rauer zugehen“, meint Luca. Dann sei es nicht immer optimal, dass die Arbeitskollegen die eigene Familie sind. Insgesamt loben beide Brüder aber den Zusammenhalt und das vertrauensvolle Verhältnis innerhalb der Familie, dass ihrer Meinung nach ein Schlüssel zum Erfolg des Restaurants ist. Sie sind stolz darauf, was sie als Familie gemeinsam erreicht haben. „Hier entsteht etwas Generationen übergreifendes“, beschreibt Luca. Denn mittlerweile arbeiten neben Alfio und seinen beiden Söhnen auch sein Bruder Francesco als Pizzabäcker, seine Schwägerin Bregitti, von den Kunden liebevoll Gitti genannt, und deren Tochter Laura als Festangestellte im Restaurant.

Quo Vadis Trier – Gutes Essen ist Familiensache

„Gutes Essen war in unserer Familie schon immer ein Stück Lebensqualität. So hat unser Vater versucht, uns die Kultur seines Heimatlandes näherzubringen“, erklärt Luca. Die beiden Brüder sind in Deutschland geboren und aufgewachsen. Ihr Vater Alfio stammt gebürtig aus Sizilien. Schon mit 15 Jahren begann er eine Lehre zum Koch. Doch die Ausbildung sei damals eher Zufall als Passion gewesen, erklärt er. „Meine Familie wanderte in die Schweiz aus. Ich bekam einen Job in einem Hotel und dann bot sich die Ausbildung an.“ Schnell habe er den Beruf lieben gelernt und diese Passion an seine zwei Söhne weitergegeben.

Zwölf Jahre später eröffnete Alfio sein erstes Restaurant in St. Neuenkirchen. Nach Trier zog es die Familie erst Ende der 90er-Jahre. Zu dieser Zeit wurde der Treff neben der Universität neu erbaut und nach Mietern gesucht. Alfio und seine Frau nutzten die Chance, ließen ihr Restaurant in St. Neuenkirchen hinter sich und eröffneten eine Eisdiele. Mittlerweile hat die Eisdiele Gelateria Bellissimo jedoch einen neuen Besitzer.

Quo Vadis Trier - Schwerer Start zahlt sich am Ende aus

2002 eröffnete Alfio das Restaurant in der Neustraße. Doch die Anfangsjahre seien sehr zäh gewesen, erzählt Luca. „Oft standen wir hier mit nur zwei besetzten Tischen und überlegten, wie das so finanziell weitergehen kann.“ Umso mehr würde er es wertschätzen, wenn mittlerweile die ersten Kunden schon um kurz vor sechs vor der Eingangstür warten.

Stolz zählen Alfio und Marcello gemeinsam Berühmtheiten, wie Helmut Kohl, Frank Elstner, Mario Adorf oder Malu Dreyer auf, die bereits Gast in ihrem Restaurant waren, und verweisen auf einige Bilder an der Wand. „Aber wir kochen genauso gut für alle anderen Gäste“, meint Alfio lachend. Ein sehr großer Kreis an Stammkunden, mit denen die Familie über die Jahre ein freundschaftliches Verhältnis aufgebaut habe, komme immer wieder zu Ihnen. „Manche kommen wirklich seit über 20 Jahren regelmäßig zu uns und das freut uns natürlich“, berichtet Marcello

Bester Italiener Triers? - Hochwertige italienische Küche

Doch was macht das Quo Vadis zu einem der besten Italiener Triers? Traditionelle italienische Pizza und Pasta Gerichte finden sich hier zusammen mit Fleischgerichten, wie Schnitzel oder Rinderfilet auf der Speisekarte. Besonders beliebt sind laut Marcello die Trüffelgerichte, insbesondere Pasta mit Trüffel sei ein absoluter Verkaufsschlager. Aber auch Saltimbocca alla romana sei sehr beliebt. Bei der Zusammenstellung der Karte orientieren sich Alfio und seine Familie gerne an den Wünschen und Vorschlägen ihrer Kunden.

„Wir kaufen lokal ein“, betont Marcello. Frische und qualitativ hochwertige Zutaten sein das Wichtigste in der italienischen Küche. Für diese Qualität wurde das Quo Vadis erst neulich vom Restaurantführer Schlemmer Atlas mit zwei Kochlöffeln ausgezeichnet. Im Schlemmer Atlas werden nur ausgewählte Restaurants aufgenommen und können mit maximal fünf Kochlöffeln ausgezeichnet werden, erklärt Marcello. Das Schloss Monaise habe ebenfalls zwei Löffel.

Bester Italiener Triers? - Ein besonderes Ambiente

Neben der qualitativ hochwertigen Küche überzeugt das Quo Vadis durch sein besonderes Ambiente. Beinahe an einen Weinkeller erinnert das Innere des Restaurants. Rustikale Steinwände und eine von massiven Holzbalken gestützte Decke prägen das Innere. Durch golden gerahmte Gemälde und Staturen in den Wänden wird der urige Look aufgewertet. „Unser Ambiente ist schon etwas einzigartiges in Trier“, meint Marcello. Viele Kunden würden diese Atmosphäre des Restaurants immer wieder positiv hervorheben.

Info Triers bester Italiener steht zur Abstimmung Der Trierische Volksfreund sucht den „Besten Italiener Triers“ und Sie können mitmachen. Nennen Sie uns ihr Lieblings italienisches Restaurant in Trier und wir stellen es in unserer neuen Reihe vor. Wer steht in der Küche, welche Geschichte hat das Restaurant und welche Spezialitäten zeichnen es aus? Wöchentlich werden wir einen von ihnen nominierten Italiener vorstellen. In der finalen Abstimmung können unsere Leserinnen und Leser dann für ihren Favoriten abstimmen und den „Besten Italiener Triers“ küren. Nominieren können Sie ihr Lieblings italienisches Restaurant ab sofort als Kommentar unter den Artikeln zur Reihe „Bester Italiener Triers“ auf Facebook und Instagram oder per Mail an trier@­volksfreund.­de

Das Gebäude verleiht dem Restaurant nicht nur sein uriges, rustikales Ambiente, dass die Kunden so schätzen, sondern war auch ausschlaggebend für seinen Namen. „Quo Vadis“ italienisch für „Wohin des Wegs?“, war bereits bevor Alfio und seine Familie ihr Restaurant eröffneten, in die Fassade kunstvoll eingearbeitet. Daher war die Namensgebung naheliegend. „Wenn du etwas Gutes zu Essen suchst, brauchst du nicht weiterlaufen, sondern bist hier genau richtig“, interpretiert Marcello den Namen.

Quo Vadis Trier - Zukunft ist gesichert

Und auch in Zukunft werden die Trierer sich noch lange am Restaurant Quo Vadis erfreuen können. Denn Luca und Marcello planen auch in den nächsten Jahren, wenn sich ihr Vater in den Ruhestand begibt, dass Restaurant in seiner bekannten Form weiterzuführen. „Wir wollen das, was unser Vater aus Sizilien mitgebracht hat, seine Kochkunst, seine Kultur am Leben erhalten“, erklären die Brüder gemeinsam.

(moh)