Kolumne Straßenkampf : Verwirrende Piktogramme in Trier-Nord: In welche Richtung dürfen Fahrradfahrer hier fahren?

Diese Fahrradpiktogramme mögen für Autofahrer aus der jeweiligen Richtung richtig herum sein. Für Radfahrer sind sie aber verwirrend, weil sie fälschlicherweise vermitteln könnten, dass der Radweg in beide Richtungen befahren werden dürfte. Foto: Arnold Mayerer

Trier Es gibt neue Markierungen auf den Radwegen in der Herzogenbuscher Straße. So ganz eindeutig sind sie jedoch nicht – ein Leser beobachtet regelmäßig „Geisterradler“. Was gilt? Die Stadt klärt auf.