Das Leben in Listen Rad-Test in Trier: An diesen zehn Orten ist besondere Vorsicht geboten

Eine Anmerkung vorweg: Trier ist zwar an einigen Stellen kein einfaches Pflaster für Radfahrende. Allerdings gibt es auch Passagen, die bereits gut gelöst sind. Bau- und Verkehrsdezernent Thilo Becker will in Zukunft noch mehr für Menschen tun, die in Trier mit dem Rad unterwegs sind. Die neue Umweltspur in der Südallee soll nur ein Anfang sein. An den folgenden Stellen könnte er in Zukunft ansetzen.