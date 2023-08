Freie Fahrt für Radfahrer und Busse Neue Umweltspur in der Trierer Südallee

Von der Idee bis zur Realisierung der ersten Umweltspur in der Christophstraße hat es mehrere Jahre gedauert. Diskutiert wurde viel. Die am Donnerstag markierte Spur in der Südallee hat dieselbe Funktion, kam aber schnell und ohne Debatten. Sichtbar stolz hat Bau- und Verkehrsdezernent Thilo Becker am Donnerstag die neue Verkehrsführung auf einer der meistbefahrenen Straßen Triers vorgestellt.