Polizei : Radfahrer bei Unfall in Euren verletzt – Polizei bittet um Hinweise auf Verursacher

Trier (red) Ein Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrradfahrer verletzt worden ist, hat sich laut Polizei am heutigen Montag, 4. November, gegen 8.45 Uhr in der Eurener Straße in Trier zwischen der Einmündung Blücherstraße und der Einmündung Im Speyer ereignet. Der Fahrradfahrer habe die Eurener Straße in Fahrtrichtung Im Speyer befahren.

Hierbei sei er durch ein bisher unbekanntes, überholendes Fahrzeug behindert worden, sodass er gestürzt sei und sich leichte Verletzungen zugezogen habe.