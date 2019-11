Blaulicht : Radfahrer weicht Auto aus und stürzt

Foto: TV/Klaus Kimmling

Trier Ein Radfahrer ist am Freitag bei einem Unfall in der Güterstraße in Trier verletzt worden. Der Radfahrer befuhr nach Angaben der Polizei gegen 9.20 Uhr die Güterstraße in Richtung Gartenfeldstraße, als ihm auf Höhe der Hausnummer 15 ein dunkler BMW (vermutlich SUV) entgegenkam.

Der Radfahrer musste diesem ausweichen, stürzte zu Boden und wurde dabei leicht verletzt.

Der Fahrer des dunklen Autos entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern.