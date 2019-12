Trier Es ist eine Institution – doch das Ende naht: Radio Piccolo stellt zum Jahresende seinen Betrieb ein. Nach 50 Jahren „Sie wünschen, wir spielen“ ist Schluss mit Infos, Unterhaltung und Musik.

„Sie wünschen, wir spielen“ war 50 Jahre lang Motto des Senders, der in Krankenhäusern und Seniorenheimen in der Region Trier ausgestrahlt wird. Noch, denn ab 25. Dezember wird die letzte Sendung über die Lautsprecher der Kranken- und Seniorenzimmer gehen – wie immer eine Woche lang täglich sowie auf Abruf. Dann stellt Radio Piccolo seinen Betrieb ein.

„Es war eine Schnapsidee“, spielt Annemarie Schultz auf die Anfänge des Krankenhaus- und Seniorenheimsenders an. Im Jahr 1969 von dem Theologiestudenten Jörg Müller und dem Journalisten Wolfgang Breuer gegründet, um kranken und alten Menschen eine Freude zu bereiten. Auf dem Schwarz-weiß-Foto aus Gründerzeiten an der Wand des kleinen Studios sind es bereits fünf Männer und eine Frau.

„Ich begrüße unsere Zuhörer im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder, im Mutterhaus der Borromäerinnen II, im Krankenhaus Saarburg, im Seniorenzentrum St. Franziskus Saarburg, im Böhmerkloster (Altenheim und Pflegeheim St. Elisabeth) und im Haus zur Buche in Konz“, spricht Schrage. Jeweils drei Krankenhäuser und Seniorenheime beziehen die Radio-Piccolo-Produktionen. In Spitzenzeiten waren es 13 Einrichtungen in Trier, Saarburg, Hermeskeil und Salmtal.

„Video Killed The Radio Star“ sangen The Buggles vor 40 Jahren. Einige Radiosender haben tatsächlich die technische Revolution im Unterhaltungssektor nicht überlebt. Radio Piccolo hat länger durchgehalten. Hier sind es zwar nicht Videoproduktionen, sondern die technische Entwicklung und die sich verändernde Medienwelt der vergangenen Jahr(zehnt)e ganz allgemein.

„Es ist für uns auch schwierig, neue Mitarbeiter zu finden“, sagt Schrage. Der 69-Jährige ist seit 40 Jahren Moderator. Schultz ist die einzige Frau im Sprechertrio mit Schrage und Schallock – alles Ehrenamtliche, aktiv im Verein Radio Piccolo, Krankenhaus- und Altenheimsender, und alle mehr als 60 Jahre alt. Dazu kommen noch vier Techniker. „Wir haben in der Ehrenamtsbörse und in der Zeitung aufgerufen und in unseren Sendungen Durchsagen gemacht“, sagt Schallock, mit 62 der Jüngste der Drei. „Aber das Interesse ist niedrig bis nicht vorhanden.“ Mehrere Interessenten seien auch abgesprungen, bestätigt Schultz. „Viele Engagierte wünschen sich im Ehrenamt Kontakt zu Menschen – das haben wir so nicht.“ Es sei beim Radio nur indirekt möglich, da nicht live gesendet werde.