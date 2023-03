Kriminalität Brutale Radler-Angriffe in Trier: Festgenommener 44-Jähriger schon mehrmals wegen Körperverletzung aufgefallen

Fahndungserfolg der Polizei: Die Ermittler haben am Freitagmorgen einen Verdächtigen für die brutalen Radler-Attacken auf Passanten in Trier festgenommen. Es handelt sich um einen 44-jährigen Deutschen, der in der Stadt lebt. Der Mann leide wahrscheinlich an einer psychischen Erkrankung und sei bei den Taten daher möglicherweise schuldunfähig gewesen, sagte der Leitende Oberstaatsanwalt Peter Fritzen.