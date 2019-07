Benefizaktion : RadTeam ganz stark: 50 000 Euro für Nestwärme Trier

Trier „RadTeam“ sammelt erneut viel Geld für die Betreuung schwerkranker Kinder und deren Familien

Der besondere Name dieser Tour entstand, weil Gründer und Initiator Wolfgang Keil in diesem Jahr verstorben ist. „Wir machen weiter, was Wolfgang vorgelebt hat“, waren sich die Teilnehmer der Benefizaktion einig. So konnte auch in diesem Jahr eine große Spendensumme von 50 019 Euro an den Verein Nestwärme Deutschland und im Besonderen für die inklusive Kinderkrippe übergeben werden.