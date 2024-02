Stolperfallen werden beseitigt Beliebte Radroute gesperrt: Warum es kein Durchkommen im Trierer Alleenring gibt

Ein offizieller Radweg ist der Weg im Trierer Alleenring zwischen dem Stadtbad und dem früheren Zeitungskiosk an der Ecke Südallee/Saarstraße nicht. Trotzdem sind dort normalerweise viele Radfahrer unterwegs. Für Schüler aus dem Südosten der Stadt ist dies beispielsweise die sicherste Verbindung zu den Gymnasien in der Innenstadt. Denn sie müssen sich die Fahrbahn in diesem Bereich nicht mit motorisierten Verkehrsteilnehmern teilen. Radfahrer und Fußgänger sind aktuell jedoch dazu gezwungen, sich einen anderen Weg suchen. Denn der Weg im Grünstreifen zwischen Südallee und Kaiserstraße ist gesperrt.