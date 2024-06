Kritik nach dem Hochwasser Kümmert sich die Stadt Trier nicht genug um ihre Radwege?

Eigentlich liegt Fahrradfahren im Trend. Auch in Trier legen immer mehr Menschen den Weg zur Arbeit, zur Schule oder zur Uni mit dem Fahrrad zurück. Dass die Stadt das befürwortet, ist daran erkennbar, dass in diesem Jahr die Radwege entlang der Mosel auf einer Gesamtlänge von 11,3 Kilometern saniert werden. Aktuell laufen die Bauarbeiten am östlichen Ufer der Mosel in dem Abschnitt zwischen der Konrad-Adenauer-Brücke und Zurlauben.