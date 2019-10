Trier Ein junger Mann kommt drei Mal unter einem Vorwand morgens in ein noch nicht geöffnetes Café am Trierer Hauptmarkt – und flüchtet schließlich mit der Handtasche der überrumpelten Betreiberin.

Einen Gast wird die Kaffeehausbetreiberin in denkbar unguter Erinnerung behalten. Drei Mal war der junge Mann in dieser Woche früh morgens in ihrem Laden, stets unter einem Vorwand. „Schlüssel verloren“, habe er am Montag gesagt und sei in Richtung Toilette gestürmt. Tags darauf wollte er wieder nachschauen. „Und ehe ich mich versah, war er schon an mir vorbei und im Laden. Natürlich hat er keinen Schlüssel gefunden.“