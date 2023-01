Analyse : Bisher nur unregelmäßig gestreut – Warum der Räumdienst bei Eis und Schnee bald auch zum Radweg muss

Analyse Trier Bei Eis und Schnee sollen Radler gefälligst zu Hause bleiben und aufs Auto und auf den Bus umsteigen. So einfach ist es dann aber doch nicht, vor allem, wenn es um die Radwege in Trier geht. Das hat auch mit E-Bikes zu tun.

Neuverteilung des Raums nicht gewünscht

„Paint is not infrastructure.“

In Trier behilft man sich, indem man Radschutzstreifen auf die Fahrbahn pinselt. Das ist gut gemeint und schlecht gemacht. Denn es ist inzwischen unter anderem durch eine über 13 Jahre laufende Studie in den USA erwiesen, dass es für alle Verkehrsteilnehmer nur dann sicherer wird, wenn sich Autofahrer, Fußgänger und Radfahrer nicht um den Platz streiten müssen. Das Ergebnis der Studie der University of Colorado Denver und der University of New Mexico lässt sich so zusammenfassen: „Paint is not infrastructure.“ (Farbe ist keine Infrastruktur). Deshalb gibt es auch keinen Grund für Freudentänze, wenn irgendwo in der Stadt an Straßenrändern ein paar Rad-Piktogramme und unterbrochenen Linien auf Straßen gepinselt werden. Sicherer wird es dadurch nicht. Vielmehr führen sie dazu, dass sich Zweirad- und Autofahrer noch näher kommen. Die Erklärung dafür ist einfach: Die Linien am Fahrbahnrand dienen Autofahrern oft als Orientierung, der man sich möglichst annähert. Das kann man täglich beispielsweise auf der langen Gerade der Luxemburger Straße sehen.