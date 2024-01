Wintereinbruch Räumdienste kommen Schneemengen kaum hinterher

Kurz nach 7 Uhr morgens in Trier und in der Region. Gefühlt sind die wenigsten Straßen geräumt. Viele Autofahrer wundern sich etwa, dass auf der Saarstraße, die vor allem im Berufsverkehr viel befahren ist, noch eine dickere Schneeschicht liegt. Zwischen Konz und Trier geht auf der B51 fast gar nichts mehr, auf der Sickingenstraße am Petrisberg sieht es ähnlich aus. Am Mehringer Berg auf der A1 Richtung Saarbrücken stehen mehr als ein Dutzend LKW quer. Die Autos müssen sich an den schweren Fahrzeugen vorbeischlängeln. Die Buslinien der Stadtwerke Trier nehmen nur nach und nach ihren Betrieb auf, weil die Strecken teilweise nicht befahrbar sind oder Busse nicht aus dem Depot kommen. Obwohl der Winterdienst an den meisten Orten früh startet, scheinen die Fahrzeuge der Schneemassen nicht Herr zu werden. Die Autofahrer kommen nur stark verspätet zu ihrem Ziel. Doch sind sie das nur nicht mehr gewohnt, weil es so lange nicht geschneit hat, oder hat der Winterdienst versagt?