Kolumne : Ich freue mich ...

Raimund Haubrich. Foto: Roland Morgen

„... auf meine nächsten Teilnahmen am Wettbewerb um den Bitburger- 0,0%-Läufercup; zum Beispiel in Mülheim-Mosel und in Föhren.“

Raimund Haubrich (58), Butzweiler