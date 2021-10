Kommunales : Neuer Ortsbürgermeister in Langsur: Heimatverbunden, ortskundig und motiviert

Langsurs neuer Ortschef: Ralf Nehren. Foto: Privat

Langsur Aufgewachsen ist er in Langsur, gearbeitet hat er in vielen Städten in Deutschland: Seit April lebt Ralf Nehren wieder in seinem Heimatort, nun ist er der neue Ortsbürgermeister.