Konzert : Ralph Brauner beim Abendmarkt in Trier

Foto: Trierischer Volksfreund/Ralph Brauner

Trier Wieder lockt der Abendmarkt mit handgemachter Musik: Ralph Brauner kommt am Mittwoch, 16. Oktober, zwischen 18 und 20 Uhr, mit Fingerstyle Acoustic- und Slide Guitar auf den Viehmarktplatz in Trier. In seinem bunten Programm aus Country, Blues, Jazz und Balladen finden sich Songs wie Ain‘t no Sunshine, Layla, Over the Rainbow, Old Love oder Still got the Blues.

