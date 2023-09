Konzert im Gefängnis Irish Folk hinter Gittern: Wie das Konzert der Rambling Rovers im Trierer Gefängnis bei den Insassen ankam

Trier · Die bekannte Trierer Band Rambling Rovers ist am Dienstagabend in der Justizvollzugsanstalt Trier aufgetreten. Wie läuft so ein Konzert ab? Wie reagieren die Häftlinge, wie die Band? Wir waren live dabei.

22.09.2023, 07:33 Uhr

Konzert der Rambling Rovers in der JVA Trier 10 Bilder

Von Leon Scheid

„Das wird ein schöner Abend und eine gute Abwechslung für unsere Häftlinge“, sagt Sabine Beckmann vor dem Auftritt der Rambling Rovers euphorisch. Neben der Leiterin der JVA Trier freuen sich auch die Band, die Justizvollzugsbeamten und die Häftlinge auf das Konzert. Doch wie kam es dazu, dass so etwas in einer JVA stattfindet? Hier geht es zur Bilderstrecke: Konzert der Rambling Rovers in der JVA Trier