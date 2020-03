Unglück : Trotz Zäunen und Warnschildern: Jugendlicher klettert auf Lok und erleidet Stromschlag

Info

Auf dem Ehranger Rangierbahnhof wurden viele Gleise in den vergangenen Jahren reaktiviert: Der Bahnhof ist für Transportunternehmen ein wichtiger Logistikbahnhof in der Grenzregion. Güter und Container werden von dort zum Beispiel in den Trierer Industriehafen geliefert. Viele der Wagen und Loks, die auf den Gleisen stehen, haben an ihrem hinteren Ende Leitern. Dort können Arbeiter hinaufsteigen, etwa für Reparaturarbeiten. Es gilt ein strenger Mindestsicherheitsabstand von drei Metern zu den Oberleitungen. Denn auch über ungenutzten Gleisen führen diese Strom. Und zwar 15 000 Volt und damit 65-mal mehr Spannung als eine normale Steckdose. Abhängig von Luftfeuchtigkeit, Kleidung und Schuhwerk kann bis zu einem Abstand von zwei Metern zu der nicht isolierten Stromleitung ein sogenannter Lichtbogen entstehen. Der Strom überwindet dabei den Luftwiderstand, der Mensch fungiert als Leiter, der Körper wird bis auf 20 000 Grad erhitzt. Immer wieder passieren in Deutschland schwerste und auch tödliche Unfälle. Nicht nur Schilder weisen auf die tödliche Gefahr hin. Zusätzlich hängen an den Waggons und Lokomotiven Hinweise in Wort und Bild: Ein Blitz, der einen Menschen umwirft, symbolisiert die Gefahr.