Kriminalität : Polizei stoppt illegales Rennen am Moselufer in Trier

Foto: TV/Polizei Trier

Trier Szenen wie in einem Hollywoodfilm meldet die Polizei in Trier: Eine Zivilstreife hat zwei Raser am Moselufer angehalten.

„Grün und Vollgas!“, beginnt die Polizeimeldung zu einem Vorfall in Trier. Am frühen Mittwochmorgen habe eine Zivilstreife zwei Raser am Krahnenufer in Trier gestoppt. Die Fahrzeuge seien an einer Ampel losgerast und dann im Windschatten hintereinander hergefahren. Was nach einer Passage aus einem Drehbuch der Filmreihe „The Fast and the Furious“ klinge, habe sich in Trier abgespielt, erklärt die Polizei.

Die beiden Autofahrer hätten zunächst nebeneinander an der roten Ampel in der Lindenstraße gewartet. Dort hätten sie sich „offenbar auf ein Rennen verständigt“. Dann hätten sie ihren hochmotorisierten Gefährten bei Grün freien Lauf gelassen und in Richtung des Krahnenufers beschleunigt.

„Als wäre das noch nicht genug, gaben sich die Mitfahrer des einen Fahrzeuges noch den letzten Kick, indem sie während der Fahrt mit freiem Oberkörper halb aus dem Fahrzeuginneren herauskletterten“, erklärt die Polizei weiter. Doch die Fahrer hätten Pech gehabt. Eine zivile Polizeistreife habe die Szene „sozusagen von der Pole Position heraus beobachtet“. Dem Treiben Treiben sei durch eine verschärfte Kontrolle schnell ein Ende gesetzt worden.

Neben zusätzlich festgestellten diversen Ordnungswidrigkeiten erwartet die beiden Fahrer nun ein Strafverfahren wegen eines verbotenen Rennens. Die Fahrer haben laut den Ermittlern zunächst keine Angaben zur Sache gemacht. Zu einer konkreten Gefährdung unbeteiligter Verkehrsteilnehmer sei es nicht gekommen.