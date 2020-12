Kripo bittet um Hinweise : Zwei Männer überfallen und berauben 94-Jährige in Trier

Trier Die Kriminalpolizei Trier fahndet nach zwei Männern im Alter von Anfang 20, die am Dienstag in der Trierer Zeughausstraße eine 94 Jahre alte Frau überfallen und beraubt haben.

Am Dienstag gegen 9.30 Uhr sei die Seniorin von zwei jungen Männern an der Bushaltestelle in der Zeughausstraße, gegenüber dem Moselstadion, zunächst in ein Gespräch verwickelt worden, teilte die Polizei mit. Als sich die hochbetagte Frau, die an einem Rollator geht, von den beiden Männern abgewandt habe, sei sie zu Boden gestoßen und anschließend ihrer Handtasche beraubt worden. Die Frau sei dabei leicht verletzt worden.