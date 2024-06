Nach dem Rücktritt der Ministerpräsidentin Nach dem Dreyer-Aus: Was denkt Trier?

Na gut, das ist jetzt schon ein bisschen dick aufgetragen, überzeichnet fast schon, dieses Sentimentale, also bitte! Gerade als der Regen an diesem ohnehin schon so tristen Mittwochvormittag einsetzt, da stellt der Herr mit der Gitarre in der Hand plötzlich Fragen. Und was für welche! Er stellt sie nicht, er singt, schmettert sie durch die Fleischstraße. Es sind Fragen mit Tiefgang, Fragen, die doch sowieso niemand beantworten kann. Schon gar nicht an solch einem Tag. „Where did you go?“, möchte er, der so ein bisschen, wirklich so ein ganz kleines bisschen an Bob Dylan erinnert, wissen. „Wo bist du nur hin?“ Ernsthaft? Ja, Malu Dreyer ist zurückgetreten. Ja, sie sagt Servus als Ministerpräsidentin. Und ja, sie überrascht das Land mit der Nachricht an diesem Mittwochmorgen komplett, reißt es aus der bräsigen EM-Lethargie. Aber weg, das ist sie ja nicht, auf keinen Fall. Sie bleibt, zumindest in Trier, wohnt auch weiterhin im Schammat, geht nicht weg. Im Gegenteil, sie schlendert auch in Zukunft sicher mal wieder durch Fleisch- oder Simeonstraße …