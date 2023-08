Nach fast zwei Jahren Leerstand Projektentwickler kauft ehemaligen Kenner Real-Markt

Als das Immobilienunternehmen Deutsche Konsum im Jahr 2019 das Gebäude des von der Metro AG betriebenen Real-Markts in Kenn bei Trier kauft, sieht noch alles rosig aus: Den Vollsortimenter mit Bäckerei besuchen täglich Tausende Kunden aus der Umgebung. Zu kaufen gibt es vom Campingzelt bis zur bayerischen Weißwurst aus dem Kühlregal so ziemlich alles. Die zentrale Lage, der große Parkplatz und die freie Tankstelle mit oft niedrigeren Spritpreisen als an den umliegenden Tanken machen den Markt zusätzlich attraktiv. „Wir haben damals eine Immobilie mit einem gut laufenden Markt als Mieter übernommen“, betont ein Unternehmenssprecher der Deutschen Konsum am Mittwochnachmittag denn auch gegenüber dem Volksfreund.