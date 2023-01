Meinung Ganztagsbetreuung in Grundschulen : Super Plan! Aber wie soll er umgesetzt werden?

Ab 2026 haben Eltern von Erstklässlern (und in den Folgejahren auch von allen weiteren Grundschulklassen) Anspruch darauf, dass ihre Kinder täglich 7 Stunden in der Grundschule betreut werden - auch, wenn es keine Ganztagsschule ist und auch in den Ferien. Doch wie soll das umgesetzt werden? Foto: dpa/Marijan Murat