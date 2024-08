Neue Bahnverbindung Darum dauert es noch länger, bis es regelmäßige Züge von Trier nach Metz gibt

Ende des Jahres sollte es losgehen mit der regelmäßigen Bahnverbindung von Trier nach Metz: Zunächst noch alle zwei Stunden und dann später im Stundentakt sollten die Züge über die Obermoselstrecke und über Thionville in Lothringen in die Trierer Partnerstadt fahren. „Neue Züge, die trotz unterschiedlicher Systeme grenzüberschreitend fahren können, schaffen mehr Möglichkeiten und bringen Europa den Menschen näher“, sagte die damalige Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) vor einem Jahr in Trier, als dort der Prototyp des neuen Triebwagens Regiolis vorgestellt wurde.