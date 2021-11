Regionale Lebensmittel : Verkaufsautomat in Leiwen: Rund um die Uhr regionale Lebensmittel kaufen

Seit Oktober können Menschen in Leiwen rund um die Uhr ausgewählte Waren kaufen. Anja Treinen (links) und Marktleiterin Clair Nummer betreuen den Verkaufsautomaten.

Leiwen Ein neuer Verkaufsautomat in Leiwen bietet rund um die Uhr regionale Produkte. Der TV hat nachgeschaut: Was gibt es dort genau zu kaufen? An wen richtet sich das Angebot?