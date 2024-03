Rund um Trier, Eifel und Mosel Für Touristen und Einheimische: Diese neuen Angebote sind in der Region geplant

Die Internationale Tourismus-Börse (ITB) in Berlin ist auch nicht mehr das, was sie mal war? Stimmt, zumindest in gewisser Hinsicht. Corona hat die Leitmesse der weltweiten Tourismusbranche verändert. Sie ist kürzer, kompakter und „nur“ noch Treffpunkt von Fachbesuchern wie Reiseveranstaltern, Fremdenverkehrsorganisationen und anderen Branchen-Dienstleitern. Die Freitage und Samstage für Privatbesucher, die zu Zehntausenden das Berliner Messegelände stürmten, gab es zuletzt 2019.