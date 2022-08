Neue Statistik : In der Region Trier wird deutschlandweit am wenigsten mit Gas geheizt

Foto: dpa/Jens Büttner

Trier/Wittlich/Bitburg Gas wird in mehr als der Hälfte aller Wohnungen in Deutschland als überwiegende Energiequelle zum Heizen verwendet – in der Region sind es nicht einmal ein Viertel.

Mehr als die Hälfte aller bewohnten Wohnungen in Deutschland wird überwiegend mit Gas beheizt. Das berichtet das Statistische Landesamt Rheinland-Pfalz am Mittwoch in einer Pressemitteilung. Bundesweit sind es 52,1 Prozent.

In der statistischen Region Trier – dem ehemaligen Regierungsbezirk – zeigt sich allerdings ein anderes Bild: Dort werden nämlich nur 23,5 Prozent aller Wohnungen primär mit Gas beheizt. Damit hat Trier den bundesweit geringsten Anteil. Die Region Weser-Ems (85,2 Prozent) und der Regierungsbezirk Arnsberg (68,7 Prozent) weisen die höchsten Anteile an mit Gas beheizten Wohnungen auf.

Dafür wird in der Region deutschlandweit am meisten mit Öl geheizt: 55,7 Prozent aller bewohnten Wohnungen verwenden vor allem diesen Energieträger.