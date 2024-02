Erhebliche Einschränkungen drohen Busfahrer in der Region streiken zwei Tage: Das sind die Folgen

„Es reicht.“ Mit diesem einen Satz drückt der Nutzer auf der Facebook-Seite des Verkehrsverbunds Region Trier (VRT) das aus, was derzeit viele Busnutzer und Eltern von Schulkindern denken. Von Donnerstag an bis Freitagabend streiken erneut Busfahrer in der Region. Neben denen einiger privater Busunternehmer hat die Gewerkschaft Verdi auch die Fahrer der Trierer Stadtwerke (SWT) dazu aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Damit drohen in weiten Teilen der Region streikbedingte Busausfälle. Und das zum fünften Mal in diesem Jahr. Zusätzlich sorgten im Januar Bauernproteste und Eis und Schnee dafür, dass viele Busse an den jeweiligen Tagen nicht fahren konnten. Nun wird es zwei Tage lang zu erheblichen Einschränkungen im Nahverkehr kommen – auch in Trier. Das bedeutet, dass auf den Straßen in der Region noch voller werden wird – vor allem in den Morgen- und Nachmittagsstunden. Allein die SWT transportieren rund 45.000 Fahrgäste täglich in ihren über 80 Bussen.