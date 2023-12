Cyberkriminalität Hackerangriff auf regionalen Klinikträger legt IT lahm: Krankenhausbetrieb läuft weiter

Es war kurz vor Weihnachten, am 20. Dezember, als es zu IT-Problemen in den Einrichtungen der Marienhaus GmbH gekommen ist. Die Sicherheitssysteme und die IT-Abteilung der Trägergesellschaft mit Sitz in Waldbreitbach schlagen Alarm. Unbekannte seien bei Vorbereitungen für eine Attacke auf Server der Marienhaus-Gruppe identifiziert und eine Fortsetzung des Angriffs unterbunden worden, teilte das Unternehmen, zu dem unter anderem die Kliniken in Bitburg, Hermeskeil und Gerolstein gehören, zwei Tage später mit. Ein Hackerangriff auf die hochsensiblen Daten und Infrastruktur von Kliniken und Senioreneinrichtungen.