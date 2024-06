Region Trier Störung aufgehoben: Notruf 112 wieder erreichbar

Der Notruf 112 war wegen eines technischen Problems in der Region Trier am Samstagmorgen, 22. Juni gestört. Wie die Stadt Trier in einer gemeinsamen Pressemitteilung von Stadt und Kreis mitteilte, waren neben der Stadt Trier auch die Kreise Trier-Saarburg, Bernkastel-Wittlich sowie der (Vulkan-)Eifelkreis betroffen. Die Störung bestand laut der Warn-App Katwarn seit Samstagmorgen um 7.57 Uhr.