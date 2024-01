Auf Straßen droht Glätte Es bleibt winterlich: Schnee und Minusgrade in der Region

Trier · In den nächsten Tagen könnte es nicht nur in der Eifel und in anderen Höhenlagen schneien. Auch in Trier könnten die Straßen weiß werden. Was den Autofahrern droht.

14.01.2024 , 16:49 Uhr

Der Winter kommt: Anfang der Woche soll es auch in der Region schneien. Foto: dpa/Hendrik Schmidt