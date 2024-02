Warnstreik im Handel Streiks bei Edeka: Sind auch Filialen in der Region Trier betroffen?

Der Verdi-Streikaufruf scheint die Region aber nicht erreicht zu haben. Die Edeka-Supermärkte waren heute Morgen wie üblich geöffnet. Wir haben die Filialen in der Region kontaktiert und alle haben uns das Gleiche gesagt: Es wurde bei ihnen nicht gestreikt, weder im Verkauf noch im Lager. Sei es in der Stadt Trier, in Konz, Piesport oder Bitburg, alles läuft in den Edekas der Region wie gewohnt.