Ausflug schon geplant? : Das sind die verkaufsoffenen Sonntage 2023 in der Region Trier

2023 sind wieder zahlreiche verkaufsoffene Sonntage in der Region Trier angekündigt. Foto: dpa/Michael Reichel

Von schicken Boliden beim Bitburger Autofestival, Marktschreiern beim Wittlicher Hafenmarkt oder ausgelassener Stimmung beim Trierer „Wine in the City”: Die verkaufsoffenen Sonntage in der Region haben auch 2023 einiges zu bieten. Welche Events Sie auf keinen Fall verpassen sollten.

Auch 2023 füllen wieder zahlreiche verkaufsoffene Sonntage die Innenstädte der Region mit Leben. Hier finden Sie eine Übersicht der wichtigsten Event-Sonntage.

Verkaufsoffene Sonntage 2023 in Trier

26. März: Der erste verkaufsoffene Sonntag in Trier startet mit dem Trierer Ostermarkt. Zusätzlich zu Osterprodukten, Blumen und Dekoartikeln sind vom 23. bis 26. März auch außergewöhnliche Geschenkideen bei den Ausstellern zu kaufen.



7. Mai: Mit „Wine in the City“ erwartet die Besucher eine entspannte Mischung aus Live-Music, Bühnenshow und natürlich zahleichen Aktionen rund ums Thema Wein.



24. September: Eine besondere Abenteuerreise für den Gaumen bietet der verkaufsoffene Sonntag im September mit dem Trierer Gourmetfest.



29. November: Der traditionelle Mantelsonntag vor Allerheiligen lockt jedes Jahr nicht nur Besucher aus der Region Trier, sondern auch zahlreiche Gäste aus Luxemburg in die Trierer Innenstadt.

Das Weindorf auf dem Trierer Hauptmarkt war 2022 gut besucht. Bei bestem Wetter genossen Weinliebhaber aus Nah und Fern edle Tropfen von der Mosel. Die an der Veranstaltung beteiligten fünf Winzerbetriebe waren zufrieden mit den Besucherzahlen. Foto: Andreas Sommer

Verkaufsoffene Sonntage 2023 in Bitburg

19. März: Der alljährliche Beda-Markt in Bitburg lässt mit zahlreichen Ausstellern von Kunsthandwerk über Streetfood bis zur Automobilausstellung kaum Wünsche offen. In welcher Form der Beda-Markt nach der pandemiebedingten Absage im Vorjahr stattfinden wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt (08.12.2022) noch nicht abschließend geklärt.



7. Mai: Bunt und meist sonnig präsentiert sich der Bitburger Mai-Markt auch in 2023 wieder von seiner besten Seite. Vor allem die kulinarische Vielfalt, unterlegt mit Live-Musik, machen den Mai-Markt zu etwas Besonderem.



3. September: Das Gäßestrepperfest mit dem Bitburger Autofestival steht Anfang September ganz im Zeichen von glänzendem Chrom und PS-starken Motoren. Das Autofestival bietet jedes Mal tausende Autos von neuesten Modellen bis hin zu Gebrauchtwagen. Herzstück des Festivals ist das große Old- und Youngtimertreffen „Bitburg Classic“ mit hunderten klassischen Fahrzeugen, Motorrädern und Traktoren.



8. Oktober: Den Abschluss in Bitburg macht der beliebte Bauernmarkt. Heimische Produkte in großer Vielfalt machen diesen Markt mit verkaufsoffenen Sonntag einen Besuch wert. Ergänzt wird das kulinarische Angebot durch Schmuck und floristische Arbeiten, Zierkürbisse, antike Bauernmöbel, ausgefallene Kinderkleidung, Wollprodukte, Herbstdekorationsartikel, Gartengeräte und vieles mehr.

Im Handwerkerzelt auf dem Beda-Markt wird auch live frisiert. Foto: Rudolf Höser

Verkaufsoffene Sonntage 2023 in Wittlich

5. März: In Wittlich starten die verkaufsoffenen Sonntage mit einem ganz besonderen Thema: Dem Wittlicher Hafenmarkt. Hier können Besucher echte Marktschreier in Aktion erleben und vor geräuschvoller Kulisse um Preise feilschen. Wenige Schritte weiter hält der Frühlingsmarkt Osterdeko und Kunsthandwerk für alle bereit, die es gerne etwas ruhiger mögen.



7. Mai: Anfang Mai geht es dann weiter mit dem Wittlicher Streetfood-Festival. Dieses wurde extra auf das Wochenende vom 7. Mai verlegt, um nicht mit Muttertag eine Woche später zusammenzufallen. „Jede Mutter gehört an Muttertag nach Hause und nicht ins Geschäft“, erklärt Claudia Jacoby vom Stadtmarketing.



10. September: Die Wittlicher Automobilausstellung feiert 2023 ihr 40-jähriges Jubiläum. Bei der letzten Ausgabe in 2019 konnten über 200 Modelle auf der Ausstellung bestaunt werden. Zahlreiche Marken von Alfa Romeo bis Volvo sind dabei stets vertreten und locken viele Besucher zum verkaufsoffenen Sonntag.

Bei der Biathlon-Tour 2016 in Wittlich konnten zahlreiche Besucher den Sport ausprobieren. Foto: Klaus Kimmling



5. November: Eine tolle Möglichkeit, sportlich ins Thema Biathlon hineinzuschnuppern, bietet der verkaufsoffene Sonntag mit Biathlon in Wittlich. Die Biathlon-Deutschland-Tour ist mit mehr als 95.000 Schnupperschützen und rund 14000 Wettkämpfern auf 200 Etappen seit 2015 der weltgrößte Volksbiathlon. Das Tour-Motto ist: Jeder Freund dieser Sportart kann selbst und kostenlos für einen Tag zum Biathleten werden.

Verkaufsoffene Sonntage 2023 in Gerolstein

12. März und 1. Oktober: Die beiden verkaufsoffenen Sonntage in Gerolstein stehen ganz unter dem Motto „Helf mit, denk Lokal“. Viele regionale Aussteller laden dabei zum Bummeln und Heimatshoppen ein.

Verkaufsoffene Sonntage 2023 in Daun

16. April: Auch in 2023 wird wieder die beliebte Dauner Automobilausstellung den Auftakt zu den verkaufsoffenen Sonntagen machen. Die regionalen Autohändler präsentieren dabei in der Stadt die neuesten Modelle und Neuheiten der Automobilbranche.

25. Juni: Im Sommer wartet dann „Daun spielt“ mit dutzenden Aktionen verschiedenster Vereine auf alle Gäste. Neben einem bunten und vielfältigen Programm dutzender Vereine ist das Highlight des Wochenendes das große Dauner Bällerennen.

29. Oktober: Den Abschluss der verkaufsoffenen Sonntage bildet die Aktion „Daun im Goldrausch“ im Herbst. Tausende Besucher müssen raten, in welchen Betrieben Goldbarren versteckt sind. Unter den Gewinner werden jedes Mal dutzende Preise und Gutscheine verlost.

Buntes Spektakel, Publikumsmagnet, Nervenkitzel: Das Bällerennen, bei dem 2022 rund 23.000 Loskugeln vom Fuß des Burgbergs auf die Reise durch Dauns Innenstadt geschickt wurden, war wieder unbestrittener Höhepunkt von Daun spielt. Dank vieler kleiner und großer Helfer und ihrer Besen kamen letztlich auch alle Bälle im Ziel auf dem Wirichplatz an. Foto: TV/Mario Hübner

Verkaufsoffene Sonntage, die noch nicht feststehen