Regionaler Entdeckungsführer wird in der Stephanus Buchhandlung in Trier vorgestellt

Carsten Neß ist Landespfleger und Krimiautor, Theo Haart, Winzer, Fotograf und Naturerlebnisbegleiter. In ihrem aufwendig bebilderten Buch stellen sie die faszinierende Fauna und Flora der Mosellandschaft vor. red

Am Dienstag, 16. April, 11.30 Uhr, sind die beiden Autoren zur Vorstellung ihres regionalen Entdeckungsführers „111 Tiere und Pflanzen an der Mosel, die man kennen muss“ in der Stephanus Buchhandlung in der Fleischstraße 16 in Trier.