Freizeit : Rehkeulen einmal anders

Teils von weither reisten die Gästen zum Boul-Spielen im Wald an – einem Novum beim Meulenwaldfest. Foto: Forstamt Trier

TRIER-QUINT Das Meulenwaldfest hielt Überraschungen parat: Boule-Turnier, Blasmusik und Mountainbikeparcours

„Wald bewegt“ hieß das Motto.Und so machten sich vier Wandergruppen um 10 Uhr auf den Weg. Eine Gruppe startete vom Trierer Weißhauswald, eine weitere von der Viezkelter in Föhren, die dritte vom Parkplatz Leinenhof aus und die vierte vom Aussichtsturm Zemmer in der Eifel. Geführt wurden sie von Mitarbeitern des Forstamtes.