Blaulicht : Reifen an 1er-BMW in Osburg zerstochen

Reifen an 1er-BMW in Osburg zerstochen

Osburg Während sich der Fahrer in einem Lokal aufhielt, wurden die Reifen eines 1er-BMW in Osburg zerstochen. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Während sich der Fahrer in einem Lokal in Osburg aufhielt, wurden die Reifen seines 1er-BMW zerstochen. Nun sucht die Polizei Zeugen. Die Sachbeschädigung ereignete sich nach Angaben der Polizei in der Nacht zum Sonntag zwischen 1 Uhr und 3.40 Uhr. Das Auto war in der Peter-Jäckel-Straße abgestellt. Beide Reifen auf der rechten Fahrzeugseite wurden zerstochen. Zeugen die das Geschehen beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Hermeskeil, Telefon 06503/9151-10, zu melden.