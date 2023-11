Aus für Reifenproduktion Es steht fest: Michelin-Werk in Trier schließt

Michelin beschäftigt derzeit etwa 5.000 Mitarbeiter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Neben den Produktionswerken in Karlsruhe, Homburg, Trier, Duisburg, Bad Kreuznach und den zwei Logistikzentren in Landau und Bad Fallingbostel, sowie dem Lager in Ulm, befindet sich die Michelin Suisse SA in Givisiez in der Schweiz. Die Zentrale von Michelin Europa Nord ist seit Juni 2019 am Frankfurter Flughafen ansässig.