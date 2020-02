Reifenstecher in Trier-Nord unterwegs

Trier In Trier-Nord sind in der Nacht von Sonntag auf Montag mehrere geparkte Fahrzeuge durch unbekannte Täter beschädigt worden.

Unter anderem in der Balthasar-Neumann-Straße, der Paulinstraße, der Thyrsusstraße und des Wasserwegs wurden an insgesamt elf Fahrzeugen die Reifen zerstochen. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0651/9779-3200 mit der Polizeiinspektion Trier in Verbindung zu setzen.