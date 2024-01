Neues Ausstellungsformat für frische Funde Im Landesmuseum: Rendezvous mit dem Begleiter des Lichtgottes

Aug in Aug mit Cautes: Das mehr als 1800 Jahre alte Kalkstein-Relief wurde in Tempel-Überresten auf dem Gelände des früheren Polizeipräsidiums in der Südallee gefunden. Nun steht es im Mittelpunkt der neuen Präsentationsreihe „Archäologie aktuell“ im Trierer Landesmuseum.

Foto: Roland Morgen