Kultur : Reiseautorinnen im 19. Jahrhundert

Trier Frauke Birtsch stellt am Mittwoch, 16. Juni, von 15.30 bis 16:30 Uhr, Reiseschriftstellerinnen des 19. Jahrhunderts im Haus Franziskus des Seniorenbüro Trier vor. Die Online-Veranstaltung ist kostenfrei.

Sie erhalten nach der Anmeldung einen Link, mit dem Sie sich einwählen können sowie eine Anleitung per Mail zugesandt. Anmeldung telefonisch unter 0651/75566, mo-fr von 9 bis 12 Uhr, do bis 16 Uhr oder per E-mail: anmeldung@seniorenbuero-trier.de